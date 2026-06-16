Yalıhüyük Kaymakamı Muhammed Sefa Çelik kariyer günleri programında öğrencilerle buluştu
Yalıhüyük Kaymakamı Muhammed Sefa Çelik, kariyer günleri kapsamında ilçedeki okullarda öğrencilerle bir araya gelerek kamu hizmeti ve meslek seçimi konusunda tavsiyelerde bulundu.
Yalıhüyük Kaymakamı Muhammed Sefa Çelik, kariyer günleri programı kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.
Yalıhüyük İlkokulu, İmam Hatip Ortaokulu ve Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen programlarda konuşan Çelik, kamu hizmetinin önemine dikkati çekti.
Meslek seçimi konusunda da öğrencilere tavsiyelerde bulunan Çelik, disiplinli çalışma, azim ve kararlılığın başarıdaki rolünün çok olduğunu kaydetti.
Program öğrencilerin sorularının cevaplandırılmasının ardından sona erdi.
Kaynak: AA / Fatih Atalay