Nusaybin Kaymakamı Çakır, öğrencilerle iftarda bir araya geldi

Nusaybin Kaymakamı Evren Çakır, ramazan dolayısıyla Seyit Mustafa Çelik Fen Lisesi pansiyonundaki öğrencilerle iftar yaparak, eğitim hayatları hakkında sohbet etti ve başarı temennisinde bulundu.

Nusaybin Kaymakamı Evren Çakır, ramazan dolayısıyla Seyit Mustafa Çelik Fen Lisesi pansiyonunda kalan öğrencilerle iftar programında buluştu.

Kaymakam Çakır, iftarın ardından gençlerle sohbet ederek eğitim hayatlarına ilişkin hedef ve beklentilerini dinledi.

Gençlerin iyi yetişmesinin ülkenin geleceği açısından önem taşıdığını belirten Çakır, akademik başarının yanı sıra değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmenin de önemine değindi.

Ramazan ayının birlik ve dayanışma duygularını pekiştirdiğini ifade eden Çakır, öğrencilere eğitim hayatlarında başarı temennisinde bulundu.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Yusuf Avlanmaz, İlçe Müftüsü Hasan Yeşildal, Devlet Hastanesi Müdürü Selahattin Demir, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet An, Vergi Dairesi Müdürü Şehmus Yalap, Devlet Su İşleri Şube Müdürü Faruk Aslan, TCDD Nusaybin Gar Şefi Vedat Özkan, Hayırsever Çelik Vakfı İlçe Temsilcisi Remzi Çelik ve İlçe Protokol Müdürü Ramazan Doğan da katıldı.

Kaynak: AA / Cihat Şayık
