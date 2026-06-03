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Gümüşhacıköy Kaymakamı Güneş, mahalle sakinleriyle buluştu

Gümüşhacıköy Kaymakamı Güneş, mahalle sakinleriyle buluştu
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Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, mahalle ziyaretleri kapsamında Saray Mahallesi'nde vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Programa mahalle muhtarı, emniyet müdürü, jandarma komutanı ve kurum müdürleri katıldı.

Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, mahalle ziyaretleri kapsamında Saray Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Saray Mahallesi'nde gerçekleştirilen programa mahalle muhtarı Özden Şahbaz, İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Bayram Koca, kurum müdürleri ve mahalle sakinleri katıldı.

Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Kaymakam Güneş, vatandaşların istek, öneri ve sorunlarını dinleyerek ilgili kurum müdürlerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesi amacıyla mahalle ziyaretlerini sürdürdüklerini belirten Güneş, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmanın önemine dikkat çekti.

Toplantıda mahallede yürütülen çalışmalar, ihtiyaçlar ve çözüm bekleyen konular değerlendirilirken, ilgili kurumlar tarafından yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Program, vatandaşların taleplerinin not alınmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Murat Demirci
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