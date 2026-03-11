Haberler

Kaymakam Güneş, muhtarlarla iftarda buluştu

Kaymakam Güneş, muhtarlarla iftarda buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, muhtarlarla iftar programında bir araya gelerek, birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı. Muhtarların vatandaş ile devlet arasındaki köprü görevini üstlendiğini belirtti.

Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, mahalle ve köy muhtarları ile kurum müdürleriyle iftar programında bir araya geldi.

Gümüşhacıköy Öğretmenevi'nde gerçekleşen programa köy ve mahalle muhtarları ile kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri katıldı.

Kaymakam Güneş, ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştirdiğini belirterek, muhtarların vatandaş ile devlet arasında önemli bir köprü görevi gördüğünü ifade etti.

Muhtarların mahalle ve köylerde vatandaşların talep ve sorunlarının çözümünde önemli bir sorumluluk üstlendiğini dile getiren Güneş, kamu kurumlarıyla iş birliği içinde ilçeye en iyi hizmeti sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: AA / Murat Demirci
Savaşta 12. gün! İran'dan tarihi operasyon geldi, İsrail ölenlerin sayısını açıkladı

İran'dan tarihi operasyon geldi! İsrail ölenlerin sayısını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray-Liverpool maçını yorumlarken telefonlarına gelen sesle şoke oldular

Galatasaray maçını yorumlarken telefonlarına gelen sesle şoke oldular
ABD'den iki küstaha çok önemli Türkiye uyarısı: Zararlı çıkarsınız

ABD'den iki küstaha çok önemli Türkiye uyarısı: Zararlı çıkarsınız
Avrupa'yı sarsan facia! Yolcu, otobüste kendisiyle birlikte olanları da yaktı

Tam bir facia! Yolcu, otobüste kendisiyle birlikte olanları da yaktı
Trump'ın fotoğrafına bakan herkes aynı noktaya takıldı

Fotoğrafa bakan aynı noktaya takıldı
Galatasaray-Liverpool maçını yorumlarken telefonlarına gelen sesle şoke oldular

Galatasaray maçını yorumlarken telefonlarına gelen sesle şoke oldular
Trump'ı küplere bindirecek heykel! ABD'nin orta yerine diktiler

Trump'ı küplere bindirecek heykel! ABD'nin orta yerine diktiler
Ankara'da korkutan deprem

Ankara'da korkutan deprem