Kaymakam Beyazıt Mevsimlik Tarım İşçilerini Ziyaret Etti

Samsun'un Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt, mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti.

Yavaşbey Mahallesi Çobandüzü mevkisinde çadırlarda konaklayan mevsimlik tarım işçilerin ile sohbet eden Beyazıt, yaşam koşulları ve çalışma şartları hakkında bilgi aldı.

İşçilerin taleplerini de dinleyen Beyazıt, gerekli tüm tedbirlerin alındığını, ihtiyaçların karşılanması için ilgili kurumların çalışma yapacağını belirtti.

Ziyarete İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Osman Kula ve İlçe Emniyet Amiri Vekili Hakan Özcan da katıldı.