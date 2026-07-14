Ulaş Kaymakamı Avcı muhtarlarla bir araya geldi

Ulaş Kaymakamı Veli Avcı mahalle ve köy muhtarlarıyla toplantı yaptı.

Kaymakamlık Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda muhtarlar ilçede göreve yeni başlayan Kaymakam Avcı'ya "hayırlı olsun" dileklerini iletti.

Avcı, köy ve mahalle muhtarlarından çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İlçenin ve köylerin gelişmesi için ortak çalışmaların sürdürüleceğini belirten Avcı, toplantıya katılan muhtarlara teşekkür etti.

Toplantıda, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Rabia Alıç, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürvekili Musa Karyağdı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Doğan hazır bulundu.