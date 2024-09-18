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Kaymakam Arabacı, Sorkun ve Karlı Köylerini Ziyaret Etti

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Gerze Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, Sorkun ve Karlı köylerini ziyaret ederek muhtarlarla görüştü ve vatandaşların taleplerini dinledi. Ziyaretler sırasında devletin her zaman vatandaşın yanında olduğu vurgulandı.

Gerze Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, Sorkun ve Karlı köylerini ziyaret etti.

Kaymakam Arabacı, ziyaretlerde köy muhtarlarıyla görüştü, köylerdeki çalışmalar hakkında bilgi alarak vatandaşların taleplerini dinledi.

Arabacı, devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu belirtti.

Ziyaretlerde AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Cumhur Kurt, SYDV Müdürü Fevzi Korkmaz da bulundu.

Kaynak: AA / Erol Balta - Güncel

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