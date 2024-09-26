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Kaymakam, 15 Yıldır Küskün Olan İki Kardeşi Barıştırdı

Kaymakam, 15 Yıldır Küskün Olan İki Kardeşi Barıştırdı
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Tunceli'nin Pertek Kaymakamı Ahmet Coşkun, 15 yıl aradan sonra birbirleriyle küsen iki kardeşi bir araya getirerek barışmalarına vesile oldu.

Tunceli'nin Pertek Kaymakamı Ahmet Coşkun, yaklaşık 15 yıldır küs olan iki kardeşi barıştırdı.

Kaymakam Coşkun, ilçedeki gezileri esnasında, Çalıözü köyünde yaşayan Birhan Sevinç ile ağabeyi Mustafa Sevinç'in çeşitli sebeplerden dolayı küstüğünü öğrendi.

Bunun üzerine Coşkun, görevlilere talimat vererek küs ağabey ve kardeşi makamında görüşmeye davet etti.

Davete icabet eden Birhan Sevinç ile Mustafa Sevinç, köyden ilçe merkezine gelerek Coşkun'u makamında ziyaret etti.

Kaymakam Coşkun'un birlik, beraberlik ve aile olmanın önemi hakkındaki konuşmasının ardından 15 yıldır küs kalan iki kardeş sarılarak barıştı.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel

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