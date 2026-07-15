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Kayısı toplarken düştü, başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu

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Batman'ın Gercüş ilçesinde kayısı toplarken merdivenden düşerek leğen kemiği kırılan Orhan Avcı, başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu.

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde kayısı toplamak için çıktığı merdivenden düşerek leğen kemiği kırılan Orhan Avcı (58), Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

Gercüş ilçesine bağlı Akyar köyünde yaşayan 5 çocuk babası Orhan Avcı, bahçesindeki kayısı ağacından meyve toplamak için merdivene çıktı. Bu sırada dengesini kaybederek sert zemine düşen Avcı, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Avcı'nın yapılan tetkiklerinde leğen kemiği ve kalça yuvasında parçalı kırık, kalça çıkığı ile iç kanama tespit edildi. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Rıdvan Varol ve ekibi tarafından ameliyata alınan Avcı, başarılı operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

'LEĞEN KEMİĞİNİ ONARDIK'

Ameliyatla ilgili bilgi veren Op. Dr. Rıdvan Varol, "Yapılan tetkiklerde ve görüntülemelerde hastamızın leğen kemiğinde, kalçanın oturduğu bölgede parçalı bir kırık vardı. Bu kırıkla birlikte o bölgede seyreden corona mortis (ölüm tacı) dediğimiz damarlar arası köprülerin olduğu bir kısımda da yırtılmaya bağlı iç kanama gelişmişti. Hastamızın kan değerleri düşüyordu ve kemiği, kalçası çıkık olduğu için ameliyata ihtiyacı vardı. Biz de hastamıza çok riskli bir bölge olmasına rağmen, özellikle bacağı besleyen ana atar ve toplardamarın hemen altında seyreden bu kemiğin ameliyatını başarılı bir şekilde uyguladık. Ayrıca bu hastamızda bu bölgeden geçen, bacağa inen bütün kasların ortak siniri geçmekteydi. Bu ameliyat esnasında bu sinirin zarar görmesi durumunda hastamızın bacağı komple felç kalacaktı. İleri bir cerrahi teknik olacak şekilde bu hastamızın ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Hastamızın ameliyat sonrası bir yan etkisi, bir komplikasyonu görülmedi. Hastamızda şu anda hareketler iyi. İç kanamamız sonlanmış durumda. Gerek Batman'dan gerek çevre illerden ihtiyaç olduğunda bu hastalara gereken hizmeti sunuyoruz. Çok sık karşılaşmadığımız ama karşılaştığımızda da ciddi bir sonuçları olan ameliyat. Bu aralar özellikle çalışma mevsimi olmasından kaynaklı olarak bu hastalar sık sık gelmeye başladı. Son bir ay içerisinde 4 hastadır benzer hastalıktan kliniğimizde ameliyatımızı yaptık. Ameliyatımız hazırlığıyla birlikte yaklaşık 2,5 saat sürdü. Hastamızın şu anda iç kanaması durduruldu. Leğen kemiğinde mavsalin oturduğu kısımda özel bir implant kullanıp, hastamızın leğen kemiğini onardık. Ölümcül bir riski vardı. Felç riski yüksekti. Bu hasta ameliyat olmadığında belki de yatalak kalacaktı ama bu ameliyatımız başarılı bir şekilde sonuçlandı. Sağlığına geri kavuşacak. Yürümesine, gündelik işlerini yapmasına hastamız inşallah sıkıntısız bir şekilde devam edecek" dedi.

'AMELİYATIM İYİ GEÇMESE FELÇ KALABİLİRDİM'

Orhan Avcı ise ameliyatında emeği geçen sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Çok başarılı bir ameliyat yaptı. Düşmenin zaten ne kadar kötü olduğunu biliyordum. Ben ümitli değildim ama bu genç doktorlarımızın sayesinde ümitle bağlandım. Ameliyatım iyi geçmese felç de kalabilirdim. Ölebilirdim de ömür boyu yatakta da kalabilirdim. Doktorlarıma ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkürlerimi sunarım" diye konuştu.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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