Kayıp zihinsel engelli Ahmet aranıyor

ÖLÜ BULUNDU

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 4 gün önce kaybolan ve ekipler tarafından aranan zihinsel engelli Ahmet Açıkkol (31), yangın söndürme göletinde ölü bulundu. Ailesi ve mahalle sakinlerinin umutlu bekleyişi, gelen acı haberle büyük üzüntü yaşadı.

Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın), DHA)-

Kaynak: Demirören Haber Ajansı