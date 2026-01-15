Haberler

Manisa'da Dere Yatağında Ölü Bulundu

Manisa'da Dere Yatağında Ölü Bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kayıp olarak aranan 77 yaşındaki Hamit Akyol'un cesedi, dere yatağında bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, kayıp olarak aranan Hamit Akyol (77), dere yatağında ölü bulundu.

Şehzadeler ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde oturan Hamit Akyol'dan dünden bu yana haber alamayan yakınları, bugün jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine ekipler bölgede arama çalışması başlattı. Çalışmalar sırasında ekipler, Akyol'u dere yatağında hareketsiz yatarken buldu. Çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hamit Akyol'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Hamit Akyol'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı

Toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kız kardeşini korumak isterken öldürülen Hakan Çakır davasında ara karar

Kız kardeşini korurken öldürülmüştü! Gergin geçen duruşmada ara karar
2026 Dünya Kupası'na bilet çılgınlığı: 33 günde 500 milyon talep

Herkes bu heyecanı izlemek istiyor! 500 milyondan fazla bilet talebi
Aile yıkıldı! Baba ile oğlu, 1 gün arayla aynı hastalıktan öldü

Aile yıkıldı! Baba ile oğlu, 1 gün arayla aynı hastalıktan öldü
Depoları doldurun! Akaryakıta çifte zam geliyor

Depoları doldurun! Akaryakıta çifte zam geliyor
Kız kardeşini korumak isterken öldürülen Hakan Çakır davasında ara karar

Kız kardeşini korurken öldürülmüştü! Gergin geçen duruşmada ara karar
Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim

Arkadaşına para yollayan Osimhen bin pişman oldu
Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi