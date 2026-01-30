Haberler

Kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Deniz İbişler'in son görüntüleri ortaya çıktı

Kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Deniz İbişler'in son görüntüleri ortaya çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş Sahili'nden denize atladığı anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıkan Deniz İbişler için arama çalışmaları devam ediyor. 24 Ocak'tan beri kayıp olan genç öğrenciyi bulmak için ekipler seferber olmuş durumda.

Kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Deniz İbişler'in, Beşiktaş Sahili'nden denize atladığı anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. 24 Ocak'tan bu yana haber alınamayan İbişler'i arama çalışmaları sürüyor.

Alibeyköy'deki evinden 24 Ocak günü ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Deniz İbişler'in, Beşiktaş Sahili'nden denize atladığı belirlendi. Arama çalışmaları kapsamında evinden çıkarak Beşiktaş'a geldiği belirlenen İbişler için güzergahtaki kamera görüntüleri tek tek incelendi.

SON GÖRÜNTÜLERİ KAMERADA

Görüntülerde Mecidiyeköy'e gelen Deniz İbişler'in Beşiktaş'a yürüdüğü ve Beşiktaş Sahili'nde denize atladığı anlar yer aldı.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Deniz Şube Müdürlüğü ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Sabah saatlerinden itibaren deniz yüzeyinde botlarla arama yapılırken, balık adamlar da su altında tarama gerçekleştirdi. Ekiplerin arama çalışmaları aralıksız sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır

Yanı başımızdaki kriz için Türkiye devrede! Erdoğan ilk hamleyi yaptı
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı

Suriye'de yeni dönem! Yalnız kalan SDG beklenen adımı attı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

FCSB Başkanı, Fenerbahçe maçı sonrası üç futbolcuyu kovdu

Fenerbahçe'ye kızıp 3 ismi kovdu
Icardi'den Galatasaray taraftarını çıldırtan hareket

Galatasaray taraftarını çıldırtan görüntü
Survivor'a giden Doğuş'a eşinden çağrı: Kurban olayım geri dön

Survivor'a 6 gün önce katılan ünlüye eşinden çağrı: Kurban olayım dön
Cinsel saldırıdan tutuklu zanlı, cezaevine nakli sırasında dedektifi taciz etti

Sapığa bak sen! Cezaevine kelepçeli götürülürken de rahat durmadı
FCSB Başkanı, Fenerbahçe maçı sonrası üç futbolcuyu kovdu

Fenerbahçe'ye kızıp 3 ismi kovdu
Piyasalarda Fed korkusu! Altın ve gümüş fiyatları bir gecede çakıldı

Piyasalarda deprem! Art arda rekorlar kırarken bir gecede çakıldı
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın

Babasını öldüresiye dövüp kaydettiği görüntüleri amcasına yolladı