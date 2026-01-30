Kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Deniz İbişler'in son görüntüleri ortaya çıktı

Kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Deniz İbişler'in, Beşiktaş Sahili'nden denize atladığı anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. 24 Ocak'tan bu yana haber alınamayan İbişler'i arama çalışmaları sürüyor.

Alibeyköy'deki evinden 24 Ocak günü ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Deniz İbişler'in, Beşiktaş Sahili'nden denize atladığı belirlendi. Arama çalışmaları kapsamında evinden çıkarak Beşiktaş'a geldiği belirlenen İbişler için güzergahtaki kamera görüntüleri tek tek incelendi.

SON GÖRÜNTÜLERİ KAMERADA

Görüntülerde Mecidiyeköy'e gelen Deniz İbişler'in Beşiktaş'a yürüdüğü ve Beşiktaş Sahili'nde denize atladığı anlar yer aldı.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Deniz Şube Müdürlüğü ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Sabah saatlerinden itibaren deniz yüzeyinde botlarla arama yapılırken, balık adamlar da su altında tarama gerçekleştirdi. Ekiplerin arama çalışmaları aralıksız sürüyor.