Eskişehir'de Türkçe öğretmeni için Porsuk Çayı'nda arama çalışmaları

Güncelleme:
Eskişehir'de 4 gün önce kaybolan Türkçe öğretmeni Tuncay Arslan için Porsuk Çayı'nda arama çalışmaları sürdürülüyor. Arslan'ın en son görüldüğü yerin yakınlarında bulunan çayda arama ekipleri tarafından inceleme yapılıyor.

ESKİŞEHİR'de 4 gün önce evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Türkçe öğretmeni Tuncay Arslan (51) için Porsuk Çayı'nda arama başlatıldı.

Türkçe öğretmeni Tuncay Arslan, 16 Aralık günü Gökmeydan Mahallesi Dedeefendi Caddesi'ndeki evinden ayrıldı. Uzun süre eve dönmeyen Arslan'ın yakınları, kayıp ihbarıyla polise başvurdu. Polis ekipleri Arslan'ın bulunması için çalışma başlattı. Yapılan incelemede Arslan'ın en son Gökmeydan Mahallesi Doğualp Sokak'ta görüldüğü tespit edilirken, hemen yanındaki Porsuk Çayı'na düşmüş olabileceği değerlendirildi. Porsuk Çayı'nın kapakları kapatılarak, içerideki suyun büyük bir bölümü tahliye edildi. Porsuk Çayı'ndaki aramalara Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), MEB Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB), Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve itfaiye ekiplerinin de aralarında olduğu 70 kişilik ekip katıldı.

Arama çalışmalarının sürüyor.

Haber-Kamera: Batuhan KILIÇ/ESKİŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
