Kayıp kuaförü öldürdüğü ortaya çıkan ortağı ve amcası adliyede (2) - Haberler

Kayıp kuaförü öldürdüğü ortaya çıkan ortağı ve amcası adliyede (2)
Demirören Haber Ajansı - Alişan Koyuncu - Güncel
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CEM TUTUKLANDI, AMCASI ADLİ KONTROLLE SERBEST Sakarya'nın Kocaali ilçesinde ortağı Savaş Aydoğan'ı öldürdüğünü itiraf eden Cem Tuna ile şüpheli olarak gözaltında bulunan amcası Ömer Tuna, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
CEM TUTUKLANDI, AMCASI ADLİ KONTROLLE SERBEST
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde ortağı Savaş Aydoğan'ı öldürdüğünü itiraf eden Cem Tuna ile şüpheli olarak gözaltında bulunan amcası Ömer Tuna, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Cem Tuna tutuklanırken, Ömer Tuna ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Güncel