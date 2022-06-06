Kayıp kuaförü öldürdüğü ortaya çıkan ortağı ve amcası adliyede (2) - Haberler

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Kayıp kuaförü öldürdüğü ortaya çıkan ortağı ve amcası adliyede (2)

Demirören Haber Ajansı - Alişan Koyuncu - Güncel
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Kayıp kuaförü öldürdüğü ortaya çıkan ortağı ve amcası adliyede (2)

CEM TUTUKLANDI, AMCASI ADLİ KONTROLLE SERBEST Sakarya'nın Kocaali ilçesinde ortağı Savaş Aydoğan'ı öldürdüğünü itiraf eden Cem Tuna ile şüpheli olarak gözaltında bulunan amcası Ömer Tuna, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

CEM TUTUKLANDI, AMCASI ADLİ KONTROLLE SERBEST

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde ortağı Savaş Aydoğan'ı öldürdüğünü itiraf eden Cem Tuna ile şüpheli olarak gözaltında bulunan amcası Ömer Tuna, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Cem Tuna tutuklanırken, Ömer Tuna ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.


Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Güncel

Ömer Tuna Sakarya Aydoğan Güncel Haberler

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