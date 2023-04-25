KAYIP İHBARI YAPILDI, BARAJ GÖLÜNDE CESEDİ BULUNDU
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MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde kayıp olarak aranan Mehmet Uçar'ın (50), baraj gölünde cansız bedeni bulundu.
MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde kayıp olarak aranan Mehmet Uçar'ın (50), baraj gölünde cansız bedeni bulundu.
Mehmet Uçar, dün sabah çıktığı evine geri dönmedi. Gece boyunca arama yapan yakınları, sonuç çıkmayınca güvenlik güçlerine kayıp başvurusunda bulundu. Çalışmalar sürerken, Recai Kutan Baraj Gölü'ne bir kişinin girdiği ihbar edildi. Bölgeye giden dalgıçlar, kayıp Uçar'ın gölde cesedine ulaştı. Cenaze, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel