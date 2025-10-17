Kayıp İhbarı Üzerine Çeltik Kurutma Makinesinde Ölü Bulundu

EDİRNE'nin Meriç ilçesinde kayıp ihbarıyla aranan Mustafa Başkut (76), çeltik kurutma makinesinin içerisinde ölü bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Küpdere köyünde meydana geldi. İddiaya göre Mustafa Başkurt, sabah saatlerinde oğlu Bekir Başkut ile birlikte çeltik kurutmaya başladı. Bir süre sonra bölgeden ayrılan Bekir Başkut, döndüğünde babasını göremeyince telaşlanıp kayıp ihbarında bulundu. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleriyle birlikte yapılan aramada, Mustafa Başkut çeltik kurutma makinesinin içerisinde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri kontrolünde yapılan incelemede Başkut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Başkut'un cansız bedeni Meriç Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.