Kayıp Gülistan Doku'nun ailesi, 12 şüphelinin gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı

Anne Bedriye Doku: - "Allah'ın adaleti çok büyük. Devlete, adalete inanıyorum" - "6 yıldır biz biliyoruz bir de Allah biliyor. Ne gündüzümüz gündüz, ne gecemiz gece. Bayram geldi Gülistan yok. Telefon çalıyor ben diyorum Gülistan'dır, koşuyorum Gülistan değil"

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun annesi, babası ve ablası, 12 şüphelinin gözaltına alınmasına ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında 12 şüphelinin gözaltına alınmasının ardından anne Bedriye, abla Aygül ve baba Halit Doku, avukatları Ali Çimen ile Tunceli Adliyesi'ne geldi.

Abla Aygül Doku, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kız kardeşinin 2020'den bu yana kayıp olduğunu söyledi.

Kandırıldıklarını ileri süren Doku, "Neden? Katilin kara gözü için, katilin kara kaşı için. Katil kim? Dönemin Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Gülistan Doku'nun katilidir. O liste, o gözaltılar, daha bu ne ki bunun daha ikinci, üçüncü dalgası var ve gecesini gündüzüne katıp bizi adalete inandıran Başsavcımız Ebru Cansu'nun vicdanına bırakıyorum." diye konuştu.

Aygül Doku, şöyle devam etti:

"Bakın bu bir vahşettir, bu bir caniliktir. Dönemin valisi bir ailenin kızını bulmak ve görevini yapmakla yükümlüyken, sırf oğlunu korumak için devletin bütün imkanlarını kullanıp bizi o köprü başında tam 220 gün boyunca bekletti. Bizi orada bekletirken Gülistan'ın intihar ettiğine inanalım diye dönemin Valisi Tuncay Sonel botla geziyordu. Başsavcımız tarihi bir adım attı, tarih yazıyor ama bu tarihi yazışının sonucu nasıl olacak sadece onu istiyoruz. Bütün bunların hesabının sorulmasını istiyoruz. Başsavcımızın çalışmasına çok büyük bir saygı duyuyorum ama şu anda gözaltına alınması gereken kişilerden biri dönemin Valisi Tuncay Sonel'dir. Bizim başımıza ne getirdiyse dönemin Valisi Tuncay Sonel getirmiştir. Bunun üstünün örtülmesini istemiyoruz."

Anne Bedriye Doku da kızının cenazesini istediğini ve kemiklerinin yerini dönemin Valisi Tuncay Sonel'in bildiğini iddia etti.

Kızının cenazesini almadan Tunceli'den gitmeyeceğini ifade eden Doku, "6 yıldır biz biliyoruz bir de Allah biliyor. Ne gündüzümüz gündüz, ne gecemiz gece. Bayram geldi Gülistan yok. Telefon çalıyor ben diyorum Gülistan'dır, koşuyorum Gülistan değil. Ben kızımı 21 yaşında önce Allah'a, sonra devlete emanet ettim." dedi.

Doku, "Allah'ın adaleti çok büyük. Devlete, adalete inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Baba Halit Doku da adalete inancının tam olduğunu belirterek, "Başsavcıya ve Adalet Bakanı'na teşekkür ederim. Ben kızımın kemiklerini istiyorum. Herkesten Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı

19 yaşındaki öğrencinin kana buladığı okul için düğmeye basıldı
Bir anlık dalgınlığı 100 euroya mal oldu! Her yerde bu adamı arıyor

Bir anlık dalgınlığı 100 euroya mal oldu! Her yerde bu adamı arıyor
Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası

Kılıçdaroğlu'na hapis cezası
Mesai biter bitmez evine giden çalışanlarıyla dalga geçti

Mesai biter bitmez evine giden çalışanlarıyla böyle dalga geçti
Gülistan Doku soruşturmasında oğlu gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'den ilk açıklama

Oğlu gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Sonel'den ilk açıklama
Bir anlık dalgınlığı 100 euroya mal oldu! Her yerde bu adamı arıyor

Bir anlık dalgınlığı 100 euroya mal oldu! Her yerde bu adamı arıyor
Yeşilçam’ın usta ismi Arif Ertan Güntav hayatını kaybetti

Yeşilçam’ın usta ismi hayatını kaybetti
Saran'dan sözünü kesen taraftarlara: Bak bir daha almam sizi maçlara, bir durun lan

Yapılan tezahüratlara sinirlendi: Almam sizi maçlara, bir durun lan