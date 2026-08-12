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Tefenni'de kaybolan iki kız kardeşten N.Ü. Karabük'te bulundu

Tefenni'de kaybolan iki kız kardeşten N.Ü. Karabük'te bulundu
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Burdur'un Tefenni ilçesinde 9 Ağustos'ta kaybolan iki kız kardeşten N.Ü. (16), Karabük'te bulunarak koruma altına alındı. Diğer kardeş F.R.Ü. (14) aynı gün ilçede bulunmuştu. N.Ü.'nün erkek arkadaşıyla gittiği değerlendiriliyor.

BURDUR'un Tefenni ilçesinde kaybolan 2 kız kardeşten N.Ü. (16) de bulundu. Karabük'te olduğu belirlenen N.Ü., korumaya alındı.

Tefenni'de yaşayan Hasan Ü., 9 Ağustos'ta saat 11.00 sıralarında odalarını kontrol ettiği kızları F.R.Ü. (14) ile N.Ü.'nün evde olmadığını fark etti. Kızlarına ulaşmaya çalışan baba, sonuç alamayınca kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda F.R.Ü. akşam saatlerinde ilçede bulundu.

Kayıp N.Ü. de bugün saat 02.00 sıralarında Karabük'te bulundu. Erkek arkadaşıyla gittiği değerlendirilen N.Ü.'nün polis tarafından Karabük Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edildiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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