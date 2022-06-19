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Kayıp danayı kurtlar parçalamış

Demirören Haber Ajansı - Ercan Kolku - Güncel
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Kayıp danayı kurtlar parçalamış

KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde kurbanlık olarak alındıktan sonra sahibinin otlatmak için saldığı yaylada kaybolan dana, kurtlar tarafından parçalanmış halde bulundu.

KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde kurbanlık olarak alındıktan sonra sahibinin otlatmak için saldığı yaylada kaybolan dana, kurtlar tarafından parçalanmış halde bulundu.

Emet ilçesinde oturan Cevdet Öztürk, kurbanlık olarak dana alarak evinin bahçesinde bakmaya başladı. Öztürk'ün otlatmak için yaylaya çıkardığı dana, önceki gün kaçarak gözden kayboldu. Çevrede arama yapan Öztürk, danayı Şeyhçakır ile Kırgıl köyleri arasındaki yale mevkisinde parçalanmış halde buldu. Kurtların parçaladığı belirlenen dana için üzüldüğünü ifade eden Öztürk, "Nasıl olduysa otlarken kaçtı. Arkasından yetişemedim. Dağ bayır ararken, parçalanmış olarak buldum" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Ercan Kolku - Güncel

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