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Kayıp Çocuk Kemal Aksüzek'in Cansız Bedenine Ulaşıldı

Kayıp Çocuk Kemal Aksüzek'in Cansız Bedenine Ulaşıldı
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Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde 3 gün önce kaybolan 16 yaşındaki Kemal Aksüzek'in arama çalışmaları sonucunda cansız bedeni bulundu. Aile, 10 Şubat'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp ihbarında bulunmuştu.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde, ailesinin 3 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu çocuk ölü bulundu.

İlçede 3 gün önce ava çıktıktan sonra kaybolduğu belirtilen 16 yaşındaki Kemal Aksüzek'in bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlilerinin de aralarında bulunduğu 144 kişilik ekip, arama çalışmalarına ormanlık ve çalılık alanda devam etti.

Aksüzek'in cansız bedeni, ekiplerce evinin yaklaşık 2 kilometre uzağındaki çalılık alanda bulundu.

Jandarma ekiplerinin olay yerinde incelemeleri sürüyor.

Kılıç Köyü Tuzla Mahallesi'nde yaşayan ailenin, 10 Şubat saat 21.35'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp başvurusu üzerine, çocuğun bulunması için AFAD koordinesinde arama çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel
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