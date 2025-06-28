Kayıp Çocuk Batman Çayı'nda Boğulmuş Halde Bulundu

Kayıp Çocuk Batman Çayı'nda Boğulmuş Halde Bulundu
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13 yaşındaki Mehmet Nuri Sevim, evinden çıktıktan sonra kaybolmuştu. Ailesinin yaptığı ihbar sonrası jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Mehmet Nuri'nin cesedi Batman Çayı'nda bulundu.

BATMAN'ın Kozluk ilçesinde kayıp olarak aranan Mehmet Nuri Sevim (13), Batman Çayı'nda boğulmuş halde bulundu.

Olay, gece saatlerinde Kozluk ilçesine bağlı Yeniçağlar köyünde meydana geldi. Öğle saatlerinde evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Mehmet Nuri Sevim için ailesi, kendi imkanlarıyla çocuğu bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan arama çalışmalarında Mehmet Nuri, Batman Çayı'nda su üstünde hareketsiz halde bulundu. Sudan çıkarılan Mehmet Nuri'nin boğularak hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Nuri'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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