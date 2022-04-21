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Kayıp çiftçi, baraj kenarında öldü bulundu

Demirören Haber Ajansı - Fahrettin Toker - Güncel
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Kayıp çiftçi, baraj kenarında öldü bulundu

KIRŞEHİR'in Mucur ilçesinde, hakkında kayıp başvurusu olan çiftçi Mustafa Karaca, evine 8 kilometre uzaklıktaki baraj kenarında ölü bulundu.

KIRŞEHİR'in Mucur ilçesinde, hakkında kayıp başvurusu olan çiftçi Mustafa Karaca, evine 8 kilometre uzaklıktaki baraj kenarında ölü bulundu.

Mucur ilçesi Kılıçlı köyünde oturan çiftçi Mustafa Karaca, dün, yakınlarına hava almak istediğini söyleyerek evden çıktı. Karaca'nın eve dönmemesi üzerine yakınları jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, çalışma başlattı. Devam eden arama çalışmalarında Karaca, evine 8 kilometre uzaklıktaki Doyduk Barajı kenarında ölü bulundu. Karaca, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsisi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Fahrettin Toker - Güncel

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