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Kayıp Büşra bebeğin satıldığı iddiasını anne itiraf, baba reddetti

Kayıp Büşra bebeğin satıldığı iddiasını anne itiraf, baba reddetti
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YAYLA BÖLGESİNDE ANNEYE YER GÖSTERME İŞLEMİOlayla ilgili soruşturma kapsamında, Cumhuriyet savcısı gözetiminde Büşra bebeğin annesi Elif Balıkçı’ya, İncedere Yaylası civarında yaşadıkları yerde yer gösterme işlemi yaptırıldı.

YAYLA BÖLGESİNDE ANNEYE YER GÖSTERME İŞLEMİ

Olayla ilgili soruşturma kapsamında, Cumhuriyet savcısı gözetiminde Büşra bebeğin annesi Elif Balıkçı'ya, İncedere Yaylası civarında yaşadıkları yerde yer gösterme işlemi yaptırıldı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgeye sivil ve gazeteci girişlerine izin verilmedi.

VETERİNER HEKİM DAHİL 3 KİŞİ SERBEST

Öte yandan, soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 kişiden aralarında veteriner hekimin de olduğu 3'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Olayın yaşandığı bölgeye geçiş noktasında jandarma ekipleri sinyal kesiciler kullanırken, araç hareketliliğinin yaşandığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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