Kayıp Büşra bebeğin satıldığı iddiasını anne itiraf, baba reddetti
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GÖZALTI SAYISI 9'A ÇIKTISivas’ın Divriği ilçesinde 4 gündür kayıp olarak aranan ve para karşılığı satıldığı öne sürülen 11 aylık Büşra Balıkçı soruşturmasında 3 kişi daha gözaltına alındı.
GÖZALTI SAYISI 9'A ÇIKTI
Sivas'ın Divriği ilçesinde 4 gündür kayıp olarak aranan ve para karşılığı satıldığı öne sürülen 11 aylık Büşra Balıkçı soruşturmasında 3 kişi daha gözaltına alındı. Böylece, soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 9'a çıktı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı