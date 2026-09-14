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Kayıp Büşra bebeğin satıldığı iddiasını anne itiraf, baba reddetti

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BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: AİLENİN DİĞER 4 ÇOCUĞU DEVLET KORUMASINA ALINDIAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, olayla ilgili yazılı açıklama yaptı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: AİLENİN DİĞER 4 ÇOCUĞU DEVLET KORUMASINA ALINDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Sivas'ın Divriği ilçesinde kayıp olduğu bildirilen 11 aylık bebeğe ilişkin haber ve sosyal medya paylaşımlarının ardından aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Olayın İlçe Jandarma Komutanlığına intikal etmesiyle birlikte İl Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından süreç yakından takip edilmeye başlanmıştır. Bebeğin bulunmasına yönelik arama çalışmaları devam etmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine olayla ilgili olarak 6 kişi gözaltına alınmış olup adli soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Ailenin diğer 4 çocuğu Bakanlığımız tarafından devlet korumasına alınmıştır, çocukların ihtiyaçlarına uygun sosyal hizmet modelleri uzman ekiplerimiz tarafından planlanmaktadır. Bakanlık olarak, 11 aylık bebeğin bulunmasına yönelik çalışmaları ve hukuki süreci yakından takip edeceğiz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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