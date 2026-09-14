Kayıp Büşra bebeğin annesi ifade değiştirdi, ‘babası öldürdü’ dedi

AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI

Sivas'ın Divriği ilçesinde 4 gün önce kaybolduğu ihbarı yapılan 11 aylık Büşra Balıkçı'yı arama çalışmaları sürerken, olaya ilişkin ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı.

Anne Elif Balıkçı'nın ilk olarak eşi Yusuf Balıkçı'nın bankaya olan 1 milyon TL borcu nedeniyle bebeğini sattığını iddia ettiği, annenin, fotoğraflı ve canlı teşhiste çocuğu alan kişinin ilçede görev yapan veteriner Mehmet Ç. olduğunu ileri sürdüğü belirtildi. Bunun üzerine ekiplerin Elif Balıkçı, Yusuf Balıkçı, akrabaları, jandarmaya ilk ihbarı yapan kişi, veteriner Mehmet Ç. ve şüpheli sorular sorduğu tespit edilen Mehmet D.'nin de aralarında olduğu toplam 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Veteriner Mehmet Ç. ile 2 kişi bugün sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

İFADE DEĞİŞTİRDİ, 'KOCAM ÖLDÜRÜP ARAZİYE BIRAKTI' DEDİ

Gözaltı süreci devam ederken, şüpheli anne Elif Balıkçı, bugün savcılıkta ek ifade verdi. Daha önce bebeğinin satıldığını iddia eden Elif Balıkçı, ifade değiştirdi. Balıkçı yeni ifadesinde, "Çocuğumu babası Yusuf öldürüp çadırların yukarısında, 1-2 kilometre mesafede bulunan araziye götürdü ve bıraktı" dedi.

Annenin ifadesinin ardından, Elif Balıkçı'ya savcı ve jandarma ekipleri eşliğinde, arazide yer gösterme işlemi yaptırıldı.

Komando, jandarma ve AFAD ekiplerinin arama çalışmalarını zorlu arazi şartlarında yoğunlaştırdığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı