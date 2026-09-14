Haberler

Kayıp Büşra bebeğin annesi ifade değiştirdi, ‘babası öldürdü’ dedi

Güncelleme:
+11 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTISivas’ın Divriği ilçesinde 4 gün önce kaybolduğu ihbarı yapılan 11 aylık Büşra Balıkçı'yı arama çalışmaları sürerken, olaya ilişkin ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı.

AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI

Sivas'ın Divriği ilçesinde 4 gün önce kaybolduğu ihbarı yapılan 11 aylık Büşra Balıkçı'yı arama çalışmaları sürerken, olaya ilişkin ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı.

Anne Elif Balıkçı'nın ilk olarak eşi Yusuf Balıkçı'nın bankaya olan 1 milyon TL borcu nedeniyle bebeğini sattığını iddia ettiği, annenin, fotoğraflı ve canlı teşhiste çocuğu alan kişinin ilçede görev yapan veteriner Mehmet Ç. olduğunu ileri sürdüğü belirtildi. Bunun üzerine ekiplerin Elif Balıkçı, Yusuf Balıkçı, akrabaları, jandarmaya ilk ihbarı yapan kişi, veteriner Mehmet Ç. ve şüpheli sorular sorduğu tespit edilen Mehmet D.'nin de aralarında olduğu toplam 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Veteriner Mehmet Ç. ile 2 kişi bugün sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

İFADE DEĞİŞTİRDİ, 'KOCAM ÖLDÜRÜP ARAZİYE BIRAKTI' DEDİ

Gözaltı süreci devam ederken, şüpheli anne Elif Balıkçı, bugün savcılıkta ek ifade verdi. Daha önce bebeğinin satıldığını iddia eden Elif Balıkçı, ifade değiştirdi. Balıkçı yeni ifadesinde, "Çocuğumu babası Yusuf öldürüp çadırların yukarısında, 1-2 kilometre mesafede bulunan araziye götürdü ve bıraktı" dedi.

Annenin ifadesinin ardından, Elif Balıkçı'ya savcı ve jandarma ekipleri eşliğinde, arazide yer gösterme işlemi yaptırıldı.

Komando, jandarma ve AFAD ekiplerinin arama çalışmalarını zorlu arazi şartlarında yoğunlaştırdığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Rusya ve Ukrayna anlaştı! Birbirlerinin enerji hedeflerini vurmayacaklar

Trump piyasaları rahatlatacak haberi verdi: Birbirlerini vurmayacaklar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaraylılara bayram ettiren Osimhen gelişmesi

Milyonların beklediği haber geldi!

Suriye'de protestolar alevleniyor! Şara'nın fotoğrafını ezdiler

Protestolar alevlendi! Cumhurbaşkanının fotoğrafını böyle ezdiler
Flört sitesinde tanıştığı kadını iş yerine götürdü, kariyeri bitti

Flört sitesinde tanıştığı kadını iş yerine götürdü, kariyeri bitti
DEM Parti Heyeti Öcalan'ın mesajını paylaştı! 'Kurullar çalışmaya başlasın'

DEM Parti paylaştı! Öcalan'dan mesaj var
Ters şeride giren alkollü tır sürücüsü dehşet saçtı! 2 ölü, 1 yaralı

Ters şeride giren alkollü tır sürücüsü ölüm saçtı!

İzmir İZBAN’da skandal görüntü: Toplu taşıma aracında uygunsuz içerik izledi

Vagonda bulunanları umursamadı! Utanmadan izlediği yok artık dedirtti
Parkta skandal görüntü! Güneşlenen kadını gizlice fotoğrafladı

Parkta infial yaratan görüntü