Kayıp Anne ve Oğul İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 7 gündür kayıp olan Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacı için arama çalışmaları sürüyor. Jandarma, emniyet, AFAD ve gönüllü ekiplerin katılımıyla gerçekleştirilen aramalarda henüz hiçbir iz bulunamadı.

KASTAMONU'nun Bozkurt ilçesinde 7 gündür kayıp olan Huriye Helvacı (43) ve 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacı'yı arama çalışmaları aralıksız sürüyor.

Bozkurt ilçesinde 2 Kasım'da evlerinden ayrıldıktan sonra kendilerinden bir daha haber alınamayan Huriye Helvacı ile oğlu Osman Yaşar Helvacı için yapılan kayıp ihbarının ardından bölgede geniş çaplı arama başlatıldı. 7 gündür devam eden çalışmalara jandarma, emniyet, Afad, UMKE ekipleriyle birlikte çok sayıda gönüllü katıldı. Jandarma ve AFAD ekipleri, zorlu ve engebeli arazide dron destekli tarama yaparken, 4 iz takip köpeği de arama çalışmalarına eşlik etti. Ekipler, Alantepe ve Köseali köyleri başta olmak üzere, İlişi Çayı çevresi ve civar köylerde arama faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

'HİÇBİR İZE RASTLAMADIK'

Aramalara katılan İl Genel Meclisi Üyesi Ahmet Yücel, çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, "Jandarma ve AFAD koordinesinde yoğun bir çalışma yürütülüyor. Ekipler gece gündüz demeden, oldukça zorlu arazi koşullarına rağmen büyük bir özveriyle görev yapıyor. Şu ana kadar hiçbir ize rastlamadık, ancak umudumuzu yitirmedik. 5 yaşındaki bir çocukla birlikte bu kadar mesafe katedebilmiş olmaları ihtimalini duyduk. Görüntülerde belli bir istikamette ilerledikleri tespit edildi. Bu nedenle arama alanı genişletilerek sürdürülüyor. Dileğimiz, Huriye Hanım ile Osman'ın sağ salim bulunması. Tüm ekiplerimize ve emek veren herkese kolaylık diliyoruz. Rabb'im yardımcımız olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
