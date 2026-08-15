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Alzheimer Hastası 4 Gün Sonra Boş Arazide Ölü Bulundu

Alzheimer Hastası 4 Gün Sonra Boş Arazide Ölü Bulundu
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 4 gündür kayıp olan Alzheimer hastası Hüseyin Bolat (52), ilçe merkezine 12 kilometre uzaklıktaki boş bir arazide ölü bulundu. Jandarma, polis ve AFAD ekiplerinin yürüttüğü arama çalışmaları sonucu bulunan cenaze, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 4 gündür kayıp olan Alzheimer hastası Hüseyin Bolat (52), boş arazide ölü bulundu.

Serinevler Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası Hüseyin Bolat,10 Ağustos'ta evden çıktı. Geri dönmeyen Bolat'ın bulunması için yakınları jandarma ekiplerine haber verdi. Jandarma, polis ve AFAD ekiplerinin araması sonucu Bolat'ın ilçe merkezine 12 kilometre uzaklıkta boş bir arazide cansız bedeni bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bolat'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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