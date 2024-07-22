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Kayıp Adamın Kemikleri Eski Eşin Yaptırdığı Evde Bulundu

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Malatya'da 10 yıl önce kaybolan Hüseyin Bağatur'un kemikleri, eski eşi Hediye Geçit'in yaptırdığı evin temelinde bulundu. Olayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.

MALATYA'da 10 yıldır kayıp olan Hüseyin Bağatur'un (36), aynı yıl anlaşmalı boşandığı Hediye Geçit'in yaptırdığı evin temelinde kemikleri bulundu. Olayla ilgili eski eş Hediye Geçit ile arkadaşı olan Ali Rıza ve Bayram Türker kardeşler tutuklandı.

Doğanşehir ilçesi Yuvalı Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Bağatur ile eşi Hediye Geçit, 2014 yılı başlarında anlaşmalı olarak boşandı. Boşanmadan kısa süre sonra Hüseyin Bağatur, ortadan kayboldu. Yakınları haber alamayınca kayıp başvurusunda bulunduğu Bağatur'a güvenlik güçleri de ulaşamadı. Bu süreçte 3 çocuk annesi Hediye Geçit, mahallede yeni bir ev yaptırdı.

Hüseyin Bağatur'un annesi Zahide Bağatur, 2020 yılında polise başvurarak oğlunun cinayete kurban gitmiş olabileceğini söyledi. Bunun üzerine yürütülen soruşturmada Hüseyin Bağatur'un eski eşi ve yakınlarının ifadelerine başvuruldu ama sonuç alınamadı.

DEPREMDE EVİ YIKILDI

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde Hediye Geçit'in 2014 yılında yaptırdığı müstakil ev de yıkıldı. Depremin ardından kayıp Hüseyin Bağatur'un yakınları Hediye Geçit'in sık sık evin bulunduğu bölgeye gelişini şüpheli bularak durumu polise bildirdi. Bunun üzerine soruşturmayı yeniden başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hediye Geçit'in telefonlarını teknik takibe aldı. Teknik takip sırasında Hediye Geçit'in sık sık Ali Rıza ve Bayram Türker kardeşle görüştüğü ve evin enkazıyla ilgili konuşma yaptıkları tespit edildi. Geçmişe yönelik HTS kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, depremde yıkılan Hediye Geçit'e ait evin 2014 yılında yapımı sırasında Türker kardeşlerin telefonlarının bölgede sinyal verdiğini belirledi.

TEMELDE KEMİKLERE ULAŞILDI

Bunun üzerine harekete geçen polisler, savcılık kararıyla depremde yıkılan Hediye Geçit'e ait evde kadavra köpekler ile arama yaptı. Evin yıkılmayan bölümlerinin iş makinesiyle yıkılarak zemine ulaşılmasının ardından kadavra köpeklerinin tepki verdiği bölgede yapılan kazıda kemik parçaları bulundu. 10 yıldır kayıp olarak aranan Hüseyin Bağatur'a ait olduğu değerlendirilen kemikler, DNA testi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polisler, Hediye Geçit ile Ali Rıza ve Bayram Türker kardeşleri gözaltına aldı. Gizlilik kararı verilen soruşturma kapsamında emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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