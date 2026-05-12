Kayıp 2 çocuk babası, kanyonda aranıyor

KONYA'da 6 gündür kendisinden haber alınamayan evli ve 2 çocuk babası Mehmet Ali Erkek'in (39) otomobili, Mavi Boğaz Kanyonu'nda bulundu. AFAD ekipleri, 30 kilometre boyunca uzanan kanyonda arama çalışması yürütüyor.

Konya'da 6 Mayıs'tan bu yana kendisinden haber alınamayan evli ve 2 çocuk babası Mehmet Ali Erkek'in otomobili Akören ve Bozkır ilçeleri arasındaki Mavi Boğaz Kanyonu'nda, köprü yakınında bulundu. Otomobilde Erkek'in montu, cüzdanı ve cep telefonu bulundu. İhbar üzerine kanyona AFAD, jandarma, deniz polisi, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, Çarşamba Çayı boyunca uzanan 30 kilometrelik kanyonda Mehmet Ali Erkek'i arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı