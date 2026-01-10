Haberler

Mardin'de kaybolan 17 yaşındaki kız çocuğu Şanlıurfa'da bulundu

Güncelleme:
Mardin'de ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 17 yaşındaki M.A., güvenlik güçlerinin çalışmaları sonucunda Şanlıurfa'da bulundu. Mardin İl Emniyet Müdürlüğü özel ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar başarılı oldu.

Mardin'de ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 17 yaşındaki kız çocuğu Şanlıurfa'da bulundu.

Merkez Artuklu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinden 3 Ocak'ta ayrılan M.A.'nın eve dönmemesi üzerine ailesi, İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp ihbarında bulundu.

M.A.'nın bulunması için güvenlik güçlerince çalışma başlatıldı.

Abla Gurbet A., 3 Ocak'ta evden ayrılan kız kardeşinden bir daha haber alamadıklarını söyledi.

Tüm aramalara rağmen kardeşine ulaşamadıklarını dile getiren Gurbet A., "Kardeşim sabah evden çıktı. Evden de hiçbir şey götürmemiş. En kısa zamanda bulunmasını, görenlerin duyanların bizimle ya da ekiplerle iletişime geçmesini istiyoruz." dedi.

Kayıp çocuğun bulunması için polis özel ekip oluşturdu

Valilikten yapılan açıklamada, Artuklu ilçesinde ailesi tarafından İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp ihbarı yapılan M.A. ile ilgili olarak, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip tarafından teknik ve saha çalışmalarının titizlikle yürütüldüğü belirtildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde M.A.'nın emniyet ekiplerince Şanlıurfa'da bulunarak Mardin'e getirildiği kaydedilen açıklamada, konuya ilişkin adli ve idari sürecin devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, M.A.'nın bulunmasına yönelik gösterdikleri özverili ve titiz çalışmalar dolayısıyla Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne ve görev alan özel ekibe teşekkür edildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
