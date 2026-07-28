Güdül'de çifte cinayet: Damat adliyede

ANKARA'nın Güdül ilçesinde kayınpederi Yakup Kürekçi (48) ile kayınvalidesi Emine Kürekci'yi (48) tabancayla vurarak öldüren damat T.Y. adliyeye sevk edildi.

Önceki gün meydana gelen olayda; T.Y. ile kayınpederi ve kayınvalidesi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. T.Y., tartışma sırasında üzerindeki tabancayı çıkarıp kayınpederi Yakup Kürekci ve kayınvalidesi Emine Kürekci'ye ateş etti. Arbede sırasında T.Y. de kendi tabancasından çıkan kurşunla ayağından yaralandı. Kürekci çifti, olay yerinde hayatını kaybetti. Çift, otopsi işlemlerinin ardından Sincan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yaralanan damat ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Şüpheli, işlemlerinin ardından Beypazarı Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı