Kayınpederi depremde hayatını kaybedince aza damat, muhtar oldu

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesi Ericek Mahallesi muhtarı Mehmet Gül (61), Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybetti. Muhtar azası olan damadı Lütfi Kaya (48), Gül'ün ölümü üzerine Kaymakamlık tarafından muhtar olarak görevlendirildi.

Elbistan ilçesinde, 6 Şubat'ta meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde Göksun ilçesi Ericek Mahallesi'ndeki çok sayıda bina yıkıldı. Enkaz altında kalan bazı kişiler hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Mahalle muhtarı Mehmet Gül de depremde yaşamını yitirdi.

Hüzünlü olduğunu söyleyen Kaya, "Kayınpederim çok iyi bir insandı. Bu köy için büyük fedakarlıklar yaptı. Allah rahmet eylesin. Biz de şu an elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızdan ve Türk milletinden Allah razı olsun. Şu an hayvan yemlerinde eksiğimiz var. Temizlik malzemelerine ihtiyacımız var. Buraya seyyar tuvaletler gerekli" dedi.