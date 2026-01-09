Haberler

Kayınbiraderini öldürdüğü suçlaması ile yargılanan İranlı iş insanına 25 yıl hapis

Güncelleme:
Kayseri'de mahkemeye çıkarılan İran uyruklu iş insanı Mahdi Gholamaıan, tartışma sonucunda kayınbiraderi Rasoul Gholamaıan'ı öldürmekten 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığa 'iyi hal' indirimi uyguladı.

KAYSERİ'de tartıştığı kayınbiraderi Rasoul Gholamaıan'ı (31) öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan İran uyruklu iş insanı Mahdi Gholamaıan (40), 'iyi hal' indirimi uygulanarak 25 yıl cezasına çarptırıldı.

Olay, 27 Aralık 2024'te Melikgazi ilçesi Alpaslan Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. Mahdi Gholamaıan ile kayınbiraderi Rasoul Gholamaıan arasında tartışma çıktı. Tartışmada Rasoul Gholamaıan, tabancayla başından vuruldu. Gholamaıan hayatını kaybetti, Mahdi Gholamaıan cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. Rasoul Gholamaıan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinden sonra İran'a gönderildi. Mahdi Gholamaıan tutuklandı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp, iddianame hazırlandı. Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede; Mahdi Gholamaıan hakkında müebbet hapis cezası istendi.

'KARDEŞİM GİBİYDİ'

Kayseri 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşmasında; tutuklu sanık Mahdi Gholamaıan ile ölen Rasoul Gholamaıan'ın şikayetçi annesi, babası ve kız kardeşi ile taraf avukatları hazır bulundu. Ölen Rasoul Gholamaıan'ın hem amcasının oğlu hem de eşinin ağabeyi olduğunu anlatan Mahdi Gholamaıan, suçsuz olduğunu öne sürerek, "Rasoul'ü ben öldürmedim. İntihar etti. O benim kardeşimdi. Onun sevinci benim sevincim, üzüntüsü de benim üzüntümdü. Aramızda çok farklı bir ilişki vardı. Kardeşim gibiydi. Ben kardeş katili değilim" diye konuştu. Ölen Rasoul'ün annesi F.G., "Oğlumun kanı yerde kalmasın. Şikayetçiyim" dedi.

KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, Gholamaıan'ı, 'Kasten öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, daha sonra 'iyi hal' indirimi uygulayarak cezayı 25 yıla düşürerek sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
