Haberler

Kayınbiraderini öldürdüğü suçlaması ile yargılanan İranlı iş insanına 25 yıl hapis

Kayınbiraderini öldürdüğü suçlaması ile yargılanan İranlı iş insanına 25 yıl hapis
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de, tartıştığı kayınbiraderi Rasoul Gholamaıan'ı öldürmekle suçlanan Mahdi Gholamaıan, mahkeme tarafından iyi hal indirimi ile 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de tartıştığı kayınbiraderi Rasoul Gholamaıan'ı (31) öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan İran uyruklu iş insanı Mahdi Gholamaıan (40), 'iyi hal' indirimi uygulanarak 25 yıl cezasına çarptırıldı.

Olay, 27 Aralık 2024'te Melikgazi ilçesi Alpaslan Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. Mahdi Gholamaıan ile kayınbiraderi Rasoul Gholamaıan arasında tartışma çıktı. Tartışmada Rasoul Gholamaıan, tabancayla başından vuruldu. Gholamaıan hayatını kaybetti, Mahdi Gholamaıan cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. Rasoul Gholamaıan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinden sonra İran'a gönderildi. Mahdi Gholamaıan tutuklandı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp, iddianame hazırlandı. Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede; Mahdi Gholamaıan hakkında müebbet hapis cezası istendi.

'KARDEŞİM GİBİYDİ'

Kayseri 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşmasında; tutuklu sanık Mahdi Gholamaıan ile ölen Rasoul Gholamaıan'ın şikayetçi annesi, babası ve kız kardeşi ile taraf avukatları hazır bulundu. Ölen Rasoul Gholamaıan'ın hem amcasının oğlu hem de eşinin ağabeyi olduğunu anlatan Mahdi Gholamaıan, suçsuz olduğunu öne sürerek, "Rasoul'ü ben öldürmedim. İntihar etti. O benim kardeşimdi. Onun sevinci benim sevincim, üzüntüsü de benim üzüntümdü. Aramızda çok farklı bir ilişki vardı. Kardeşim gibiydi. Ben kardeş katili değilim" diye konuştu. Ölen Rasoul'ün annesi F.G., "Oğlumun kanı yerde kalmasın. Şikayetçiyim" dedi.

KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, Gholamaıan'ı, 'Kasten öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, daha sonra 'iyi hal' indirimi uygulayarak cezayı 25 yıla düşürerek sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor

En düşük emekli aylığı için rakam kesinleşti
Hamaney: Geri adım atmayacağız, isyancılara tolerans yok

İran'da protestolar devam ederken Hamaney ateşe benzin döktü
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz

Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

250'den fazla şubesi var! Konkordato ilan eden döner zinciri hakkında yeni gelişme

Konkordato ilan eden dev döner zinciriyle ilgili yeni gelişme
Zeynep Yılmaz korku dolu anlar yaşadı! Fırtınanın orasında böyle kaldı

Zeynep Yılmaz'ın korku dolu anları! Fırtınanın ortasında böyle kaldı
İlk kez görüntülendi! Halep'ten kovulan YPG, hastanenin altını tünel yapmış

İlk kez görüntülendi! Resmen şehrin altını oymuşlar
Testi pozitif çıkan fenomen Mümine Senna Yıldız hüngür hüngür ağladı

Testi pozitif çıkan fenomen hüngür hüngür ağladı
250'den fazla şubesi var! Konkordato ilan eden döner zinciri hakkında yeni gelişme

Konkordato ilan eden dev döner zinciriyle ilgili yeni gelişme
Vekilin üstüne el yapımı patlayıcı fırlattılar! Korkunç saldırı kamerada

Vekile el yapımı patlayıcı fırlattılar! Dehşet anları kamerada
Çılgın teklif! Fenerbahçe, Lookman'ı almaya gidiyor

Fenerbahçe transferde bir bombayı daha patlatıyor