Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Kayıhan beldesinde Kayıhan Frigya Sulama Göleti'ne 100 ördek bırakıldı.

Gölet kenarında vatandaşlar ve belediye personeli ile ördek bırakma etkinliğine katılan Kayıhan Belediye Başkanı Mustafa Demiray, AA muhabirine, göletin yaklaşık 10 yıl önce faaliyete geçtiğini söyledi.

Su yetersizliğinden dolayı barajı dolduramadıklarını belirten Demiray, "Bu yıl Rabbim bereketini verdi. Bizler de belediye olarak su takviyelerinde bulunduk. Bununla birlikte barajımızın doluluk oranı yüzde yüze ulaştı." dedi.

Bölge Frigya bölgesinde olduğu için, hem tarihi dokuya uygun düzenlensin hem de yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olsun diye çalışmalar yaptıklarını dile getiren Demiray, şöyle konuştu:

"Vatandaşların da önerisiyle barajımıza ördek bıraktık. Biz bir kampanya başlattık bununla ilgili. Hem beldemiz içerisinden hem de dışarıdan vatandaşlarla, aynı zamanda belediye meclis üyelerimizle birlikte hep beraber ortak bir organizasyonla bugün barajımıza ördek bıraktık. İnşallah yaşarlar, ürerler diyelim."