Çankırı'da kontrolden çıkan tır, elektrik direğine çarparak şarampole devrilmekten kurtuldu

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde kaygan yolda kontrolden çıkan süt tankeri, yaklaşık 10 metre yükseklikten düşmekten elektrik direğine çarparak kurtuldu. Sürücü yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır, yol kenarındaki yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki şarampole devrilmekten elektrik direğine çarparak kurtuldu.

Ramazan S. idaresindeki 54 H 2118 plakalı süt tankeri, iddiaya göre navigasyonun yanlış yönlendirmesi dolayısıyla ilçedeki dar sokaklarda ilerlemeye çalıştı.

Kale Mahallesi İsmail Semerci Caddesi üzerinde kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır, binaya çarpmamak için yol kenarındaki boşluğa doğru manevra yaptı.

Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşmekten elektrik direğine çarparak kurtulan sürücü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ülkü Yaşar Özen - Güncel
