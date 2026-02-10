Zihinsel Engelli Adam Ormanda Sağ Bulundu

BOLU'nun Göynük ilçesinde dün kaybolan zihinsel engelli Mehmet Yıldız (46), 20 saat sonra ormanda sağ bulundu.

Göynük'e bağlı Dedeler köyündeki evinden dün sabah saatlerinde ayrılan zihinsel engelli Mehmet Yıldız'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yıldız için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin aramaları sonucu Mehmet Yıldız, evine yaklaşık 5 kilometre mesafedeki ormanda sağ şekilde bulundu. Yaklaşık 20 saat sonra bulunan Yıldız'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yıldız, sağlık ekibinin tedbir amaçlı muayenesinin ardından ailesine teslim edildi.