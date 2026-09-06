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Bursa'da Kaybolan 2,5 Yaşındaki Çocuk Çalılıkta Bulundu

Bursa'da Kaybolan 2,5 Yaşındaki Çocuk Çalılıkta Bulundu
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde incir bahçesinde ailesiyle çalışırken kaybolan 2,5 yaşındaki Emir Ğırnebi, yaklaşık 3 saat süren geniş çaplı arama çalışmaları sonucu yol kenarındaki çalılıkta bulundu. Sağlık durumu iyi olan çocuk ailesine teslim edilirken, oğlunun bulunduğunu öğrenen anne sevinçten bayıldı.

BURSA'da ailesi incir bahçesinde çalışırken kaybolan 2,5 yaşındaki Emir Ğırnebi, ekiplerin çalışmasıyla, 3 saat sonra kara yolu kenarındaki çalılıkta bulundu. Oğlunun bulunduğunu öğrenen anne, sevinçten bayıldı.

Osmangazi ilçesi Dürdane Mahallesi Kuşdili mevkisine mevsimlik işçi olarak gelen Suriye uyruklu ailenin oğlu Emir Ğırnebi, iddiaya göre anne ve babası incir toplarken bir anda gözden kayboldu. Oğullarının bahçede olmadığını gören aile, çevredeki aramaları sonuçsuz kalınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Saat 10.30'da gelen ihbar üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. AFAD, Jandarma Asayiş, JAK, JÖH, köpekli arama ekipleri, KUMDAK, NAK, İHAKUT, MAK, İHH, AKUT, ANDA, BAKUT, MAG-DER, MAG-AME, Mudanya Belediyesi MAK, Yıldırım Belediyesi AKE, Osmangazi Belediyesi AKE ve UMKE ekipleri kayıp çocuğu bulmak için çalışma başlattı. 124 personel ve 24 aracın görev aldığı çalışmalara dron, termal dron, İHA, ATV ve arama köpekleri de katıldı.

ANNESİ SEVİNÇTEN BAYILDI

Emir Ğırnebi, arama çalışmalarının üçüncü saatinde kaybolduğu yere 500 metre mesafede Bursa-Gemlik yolunun yanındaki çalılıkta ağlarken bulundu. Çocuğunun bulunduğunu öğrenen anne sevinçten bayılırken, sağlık durumu iyi olan Emir, ailesine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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