Düştüğü dinamit deposu çukurunda mahsur kalan inek, 8 gün sonra iş makinesiyle kurtarıldı

GÜMÜŞHANE'nin Köse ilçesinde sürüden ayrılıp kaybolan kurbanlık inek, düştüğü eski baraj şantiyesinin dinamit deposu çukurunda bulundu. İş makinesiyle kurtarılan, 8 gün boyunca hiçbir şey yemeden, sadece yağan yağmur sularını içerek hayatta kaldığı belirtilen ineğin sahibi, çok zayıfladığı için hayvanın kesilmesinden vazgeçti.

İlçede besicilikle uğraşan Ömer Faruk Kesler'e ait kurbanlık inek, 8 gün önce otladığı sürüden ayrılarak kayboldu. Kesler'in günlerce ormanlık ve dağlık alanlarda yaptığı, jandarma ekiplerinin de destek verdiği arama çalışmalarından hiçbir sonuç alınamadı. Boynunda çan olmasına rağmen günlerce sesi duyulmayan hayvan, uzaklarda aranırken kaybolduğu bölgenin hemen yakınında, eski bir baraj şantiyesinden kalan dinamit deposunda bitkin halde bulundu. Bölgede sürüyü otlatan çobanın sesini duymasıyla fark edilen inek için kurtarma çalışması başlatıldı. 8 gün boyunca mahsur kaldığı yerde hiçbir şey yemeden, sadece yağan yağmur sularını içerek hayata tutunduğu belirtilen inek, bölgeye çağrılan iş makinesiyle düştüğü yerden deponun duvarları yıkılarak çıkarıldı. Özgürlüğüne kavuşan inek serbest kaldığı anda çimende otlayıp karnını doyurdu. Çok zayıfladığı için kesilmekten vazgeçilen ineği kurtarma anları, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İneğin sahibi Ömer Faruk Kesler "Günlerce her yerde aradık. Yakın uzak her yere baktık. Ama nasip böyleymiş. Yakınımızda bulduk. Çok zor günler geçirdiğine eminim. Şükürler olsun bulduk. Çok zayıfladığı için kurban olarak kesilmesinden de vazgeçtik" dedi.

