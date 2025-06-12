Kaybolan Kurbanlığı Ararken Hayatını Kaybeden Genç Toprağa Verildi

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Konya'nın Derebucak ilçesinde kaybolan kurbanlığını aramak için kayalıklara çıkan 28 yaşındaki Yasin Ali Yukarıtaban, dengesini kaybederek düştü ve yanında bulunan tüfeğin ateş alması sonucu hastaneye kaldırıldı fakat kurtarılamadı. Cenazesi, 10 aylık evli olan genç için düzenlenen törenle defnedildi.

Konya'nın Derebucak ilçesinde kaybolan kurbanlığını ararken, kayalıklar arasında dengesini kaybederek düşen ve bu esnada yanındaki tüfeğin de düşerek ateş alması sonucu hastanede vefat eden 28 yaşındaki genç toprağa verildi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden ailesi tarafından cenazesi alınan 10 aylık evli Yasin Ali Yukarıtaban, Gencek Mahallesine getirildi.

Yukarıtaban, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
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