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Kaybolan koyunlar bir gün sonra bulundu

AA - Fahri Mithat Korkusuz - Güncel
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Kaybolan koyunlar bir gün sonra bulundu

Karapınar ilçesinde kaybolan 60 koyun, bölgede görev yapan güneş enerjisi santralinin güvenlik görevlileri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Karapınar ilçesinde kaybolan 60 koyun, bölgede görev yapan güneş enerjisi santralinin güvenlik görevlileri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

İlçeye 7 kilometre mesafedeki Kürtül yaylasında yaşayan Muammer İnci'nin evine 20 metre uzaklıktaki merada otlayan koyunları bir anda ortadan kayboldu.

Korkuya kapılan İnci önce durumu polise bildirdi, ardından akrabalarıyla arazide uzun süre koyunlarını aradıysa da bulamadı.

Bölgede bulunan Karapınar Güneş Enerjisi Santralinin güvenlik görevlileri sahada devriye görevi yaptıkları sırada telin kenarında otlayan başı boş çobansız koyunlar olduğunu gördü. Durumu koyunları kaybolan İnci'ye haber verdiler.

Koyunlarının bulunmasıyla aile üyeleri büyük sevinç yaşadı.

Hayvanların sahibi Muammer İnci, "Bir gün sonra bulunan koyunlarımızı bulan ve bize haber eden arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Yıllardır birikimin bir anda kaybolması ile umutsuzluğa kapılış olsak da yeniden koyunlarımıza kavuştuk. Şükürler olsun." dedi.

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Güncel

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