Kayıp klima tamircisi, ormanda 14'üncü günde sağ bulundu
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kaybolan klima tamircisi Şakir Şunka, 14 gün süren arama çalışmalarının ardından ormandaki bir evde sağ olarak bulundu. Şunka'nın durumunun iyi olduğu belirtildi.

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde kaybolan klima tamircisi Şakir Şunka (43), arama çalışmalarının 14'üncü gününde ormandaki bir evde sağ olarak bulundu.

Seydikemer ilçesi Çaykenarı Mahallesi'nde oturan ve klima tamiri yapan Şakir Şunka, 10 Ocak'ta 48 F 6834 plakalı hafif ticari aracıyla evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Yakınları, çevrede yaptığı aramada Şunka'ya ulaşamayınca jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Şakir Şunka için arama çalışma başlattı. Şunka'ya ait araç 21 Ocak'ta Bayır Mahallesi yakınlarındaki Orulca Tepesi mevkisinde terk edilmiş halde bulundu.

ORMANDAKİ BİR EVDE BULUNDU

Şunka'nın bulunması için yaklaşık 150 kişilik ekip oluşturuldu. Dron destekli yürütülen arama çalışmalarına; jandarma asayiş ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri ile Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG-AME) üyeleri katıldı. Şunka, arama çalışmalarının 14'üncü gününde Gökbel Mahallesi yakınlarındaki ormandaki bir evde sağ olarak bulundu. Şunka'nın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
