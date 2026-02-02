Haberler

Kaybolan kazları ekipler buldu

Güncelleme:
Ordu'nun Kabadüz ilçesinde kaybolan 2 kaz, jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından dere yatağında bulundu. Kazlar, yapılan kontrollerde sağlıklı bir şekilde Sercan Karaduman'a teslim edildi.

ORDU'nun Kabadüz ilçesinde Sercan Karaduman'ın (60) kaybolan 2 kazı, jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta dere yatağında buldu.

Olay, 29 Ocak'ta Yokuşdibi Mahallesi'nde meydana geldi. Sercan Karaduman, evinin bahçesinde beslediği 2 kazın akşam saatlerinde kaybolduğunu fark etti. Bir gün sonra Karaduman'ın durumu jandarma ve itfaiyeye bildirmesi üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Kaybolan kazlar, Karaduman'ın evinden yaklaşık 2 kilometre uzağında aynı gün dere yatağında bulundu. Ekipler tarafından yapılan incelemede iyi durumda olduğu belirlenen kazlar, Karaduman'a teslim edildi.

