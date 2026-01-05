Balıkesir'de gölette ölü bulunan Elif Kumal'ın sudaki aracı vinç yardımıyla çıkarıldı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde kamp yaptığı bölgeden 27 Aralık'ta ayrıldıktan sonra kaybolan ve dün Yukarıyapıcı Göleti'nde ölü bulunan 33 yaşındaki Elif Kumal'ın aracı, vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.

Kapıdağ Yarımadası Yukarıyapıcı Göleti mevkisinde 27 Aralık'ta kamp yaptığı erkek arkadaşı E.G. ile tartıştıktan sonra kendi aracıyla bölgeden ayrılmasının ardından kaybolan ve dün göletteki aracının içinde ölü bulunan Kumal'ın cenazesinin Bursa Adli Tıp Kurumundaki işlemleri tamamlandı.

Bursa Adli Tıp Kurumundan yakınları tarafından alınan Kumal'ın cenazesinin ikindi vakti Bandırma'nın Doğa Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Bu arada Kumal'ın içinde bulunduğu aracın, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı ekiplerinin Yukarıyapıcı Göleti'nde "Yanal Taramalı Sonar Cihazı"yla yaptığı çalışmayla bulunduğu bildirildi.

Kıyıya 10 metre uzaklıkta, yaklaşık 8 metre derinlikte bulunan araç, dalgıçlar tarafından halatlara bağlandı. Daha sonra "balon" sistemiyle su yüzeyine çıkarılan araç, vinç yardımıyla karaya alındı.

Olay

Kapıdağ Yarımadası Yukarıyapıcı Göleti mevkisinde 27 Aralık'ta kamp yaptığı erkek arkadaşı E.G. ile tartıştıktan sonra kendi aracıyla bölgeden ayrılmasının ardından kaybolan Elif Kumal'ın bulunması amacıyla jandarma, itfaiye, AFAD ve 911 Arama Kurtarma Derneği ekiplerince arama çalışması yürütülmüş, çok sayıda noktada arama çalışması yapılmıştı. Çalışmalarda dün Yukarıyapıcı Göleti'nde bulunan araç içindeki Kumal'ın hayatını kaybettiği belirlenmişti.