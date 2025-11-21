Kaybolan Çoban Erzurum'da Bulundu

ÇOBAN AÇ VE BİTKİN HALDE BULUNDU

Erzurum'da, sabah saatlerinde yeniden arama çalışmalarına başlayan ekipler, yoğun sisin etkisini kaybetmesiyle alan taramasını genişletti. Çoban Abdurrahman Kansu, 20 personelden oluşan 5 asayiş timi, 15 kişiden olan 2 JAK timi, 30 kişiden oluşan 2 JÖH Timi, 30 personelin görev aldığı 3 AFAD ekibi ile 'Macera Off-Road Kulübü'nün 9 araç 22 personel ve 3 iz takip ve arama kurtarma köpeğiyle arandı. Çalışmalara destek sağlamak amacıyla Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 1 ANKA SİHA ve Bayraktar TB2 görevlendirildi.

Ekiplerin çalışması saat 13.00 sıralarında sonuç verdi. Jandarma ekipleri, çobanı Çayırtepe Mahallesi'nden yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki sazlık alanda, bitkin halde yatarken buldu. Aç olduğunu söyleyen çobana jandarma tarafından yiyecek ve sıcak içecek verildi. Koyunlarıyla birlikte bulunan çoban, jandarmanın omuzlarında ambulansın bulunduğu noktaya kadar taşındı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı çoban, ambulansla kaldırıldığı Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

'KOYUNLARIN ARASINDA SOĞUKTAN KORUNMUŞ'

Çoban Abdurrahman Kansu'nun arazide kaldığı gece ve gündüz saatlerinde soğuktan korunmak için koyunların arasına girip yattığı belirlendi. Çayırtepe Mahallesi'nde yaşayan sürü sahibi İdris Çakmak, "Allah devletimizin eksikliğini vermesin. Çobanımıza sağ salim kavuştuk. Çok sevinçliyim. Sürümüz de bulundu. Hiçbir sıkıntı yok" dedi.

Arama kurtarma çalışmalarına destek veren Erzurum Macera Off-Road Arama Kurtarma Ekip Lideri Lokman Toptaş, "19 Kasım'dan beri kayıp olan çobanı sisin dağılmasıyla birlikte bulabildik. Çobana ulaştığımızda yorgun, bitkin ve halsizdi. İlk söylediği şey 'Bana biraz yiyecek ve sıcak bir şey verin' oldu. Jandarmamız da yiyecek içecek verdi. Bölge, sazlık ve çamurlu bir alandı. Kendisini koyunların arasına sıkıştırarak soğuktan korunmuş" diye konuştu.