Kaybolan 80 Yaşındaki Selim Ece İçin Yeniden Arama Çalışmaları Başlatıldı

Güncelleme:
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde yaklaşık 2 yıl önce kaybolan zihinsel engelli 80 yaşındaki Selim Ece için arama çalışmaları yeniden başlatıldı. Jandarma ve AFAD ekipleri, kaybolduğu bölgedeki aramalarını sürdürüyor.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde yaklaşık 2 yıl önce kaybolan 80 yaşındaki Selim Ece'yi bulmak için yeniden arama çalışması başlatıldı.

Çukurca beldesinde ikamet eden ve zihinsel engelli olduğu belirtilen Selim Ece, 4 Ekim 2023 tarihinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Aradan geçen sürenin ardından Kütahya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Timi, istihbarat ekipleri, Domaniç İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakol Komutanlığına bağlı asayiş timleri ve AFAD ekipleri ile arama köpekleri, Ece'nin kaybolduğu düşünülen bölgede yeniden arama çalışmalarına başladı.

İlçeye bağlı Erikli köyü Akkaya Mahallesi ile Karaburun Mahallesi arasında yürütülen aramalarda, iki gün boyunca dronla tarama yapıldı. Ekipler, kayıp Selim Ece'ye ait bir ize rastlamak için araziyi aradı.

Ece'nin yeğeni Ahmet Tunç, arama çalışmalarına katılarak, dayısının kaybolduğu bölgeyi bir kez daha ekiplerle birlikte taradıklarını belirterek, "2 yıl önce de milletimiz ve devletimizle birlikte aramalar yapmıştık. Şimdi yine devletimiz, jandarmamız, AFAD'ımız, komutanlarımız sağ olsunlar arama çalışması başlattı." dedi.

Kaynak: AA / Serdar Yiğit - Güncel
