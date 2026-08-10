Tefenni'de Kayıp Kız Kardeşlerden Biri Bulundu, Diğerinin Aranması Sürüyor
Burdur'un Tefenni ilçesinde, ailelerinin kayıp ihbarında bulunduğu iki kız kardeşten F.R.Ü. (14) bulunurken, Nazar Ünal (16) için arama çalışmaları devam ediyor. Baba Hasan Ünal'ın dün saat 11.00'de kızlarını evde bulamaması üzerine başlatılan aramada, F.R.Ü. akşam saatlerinde ilçede bulundu, polis ekipleri Nazar Ünal'ı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.
BURDUR'un Tefenni ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 2 kız kardeşten F.R.Ü. (14) bulunurken, Nazar Ünal'ı (16) arama çalışmaları ise sürüyor.
Tefenni'de yaşayan Hasan Ünal, dün saat 11.00 sıralarında odasını kontrol ettiği 2 kızının evde olmadığını fark etti. Babanın kayıp ihbarı sonrası 2 kız kardeş için arama çalışması başlatıldı. Tefenni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan kardeşlerden F.R.Ü., dün akşam saatlerinde ilçede bulundu. Nazar Ünal'ı bulmak için polis ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı