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Kayalıkta Mahsur Kalan Keçiler Kurtarılmayı Bekliyor

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Siirt'in Tillo ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 7 keçi, köylülerin mücadelelerine rağmen 3 gündür kurtarılmayı bekliyor. Hayvanların sahibi, keçilerin açlıktan telef olabileceği konusunda endişeli.

Kayalıkta mahsur kalan keçiler 3 gündür kurtarılmayı bekliyor

SİİRT - Siirt'in Tillo ilçesi kırsalında mahsur kalan 7 keçi kurtarılmayı bekliyor.

Tillo ilçesinin Hatrant köyü Botan kanyonunda kayalıklarda 7 keçi yaklaşık 3 gündür mahsur kaldığı yerden kurtarılamıyor. Köylüler, keçilerin uzun süredir dağ yamacında mahsur kaldığını belirterek hayvanların kurtarılması için mücadele ettiklerini ifade etti. Hayvanların sahibi İsmet Beydoğan, keçilerin kurtarılmazsa açlıktan telef olacaklarını belirtti.

Mahsur kalan keçiler ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

(STK-AKK-Y)

Kayalıkta Mahsur Kalan Keçiler Kurtarılmayı Bekliyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN TAYFUR KILIÇVURAN - Güncel
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