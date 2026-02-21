Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 216 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
Meteoroloji verilerine göre, Türkiye'deki kayak merkezlerinden en fazla kar kalınlığı Palandöken'de 216 santimetre olarak ölçüldü. Diğer kayak merkezlerinin kar kalınlıkları da sıralandı ve hava sıcaklık tahminleri paylaşıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 216, Ergan ve Kartalkaya'da 215, Hakkari'de 212, Nemrut'ta 195, Konaklı'da 153, Sarıkamış'ta 152, Uludağ'da 149, Erciyes'te 145, Yıldız Dağı'nda 136, Davraz'da 105, Murat Dağı'nda 100, Yalnızçam'da 82, Ilgaz'da 78, Hesarek'te 44, Denizli'de 40, Çambaşı'nda 34, Küpkıran'da 33, Kop'ta 29, Bozdağ'da 7 ve Salda'da 5 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|21.02.2026
|En düşük
|En yüksek
|Palandöken
|KKY
|-2
|1
|Ergan
|KKY
|-4
|2
|Kartalkaya
|KY
|-5
|-4
|Hakkari
|PB
|-10
|1
|Nemrut
|KKY
|-5
|2
|Konaklı
|KKY
|-5
|2
|Sarıkamış
|PB
|-7
|5
|Uludağ
|KY
|-4
|-3
|Erciyes
|KY
|-4
|1
|Yıldız Dağı
|KY
|1
|2
|Davraz
|Y
|-5
|3
|Murat Dağı
|KY
|-3
|0
|Yalnızçam
|KKY
|-8
|5
|Ilgaz
|KY
|-3
|1
|Hesarek
|KKY
|-5
|4
|Denizli
|KY
|-5
|4
|Çambaşı
|KKY
|-1
|4
|Küpkıran
|ÇB
|-8
|3
|Kop
|KKY
|-4
|6
|Bozdağ
|HKY
|1
|3
|Salda
|Y
|-2
|5