Haberler

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 216 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji verilerine göre, Türkiye'deki kayak merkezlerinden en fazla kar kalınlığı Palandöken'de 216 santimetre olarak ölçüldü. Diğer kayak merkezlerinin kar kalınlıkları da sıralandı ve hava sıcaklık tahminleri paylaşıldı.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 216 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 216, Ergan ve Kartalkaya'da 215, Hakkari'de 212, Nemrut'ta 195, Konaklı'da 153, Sarıkamış'ta 152, Uludağ'da 149, Erciyes'te 145, Yıldız Dağı'nda 136, Davraz'da 105, Murat Dağı'nda 100, Yalnızçam'da 82, Ilgaz'da 78, Hesarek'te 44, Denizli'de 40, Çambaşı'nda 34, Küpkıran'da 33, Kop'ta 29, Bozdağ'da 7 ve Salda'da 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez21.02.2026En düşükEn yüksek
PalandökenKKY-21
ErganKKY-42
KartalkayaKY-5-4
HakkariPB-101
NemrutKKY-52
KonaklıKKY-52
SarıkamışPB-75
UludağKY-4-3
ErciyesKY-41
Yıldız DağıKY12
DavrazY-53
Murat DağıKY-30
YalnızçamKKY-85
IlgazKY-31
HesarekKKY-54
DenizliKY-54
ÇambaşıKKY-14
KüpkıranÇB-83
KopKKY-46
BozdağHKY13
SaldaY-25
(KKY: Karla karışık yağmurlu, KY: Kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, Y: Yağmurlu, ÇB: Çok bulutlu, HKY: Hafif kar yağışlı)
Kaynak: AA / Muhammet Mutaf
İran'dan savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler

Savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Türkiye'den! Sabah bu manzaraya uyandılar

Görüntü Türkiye'den! Sabah bu esrarengiz manzaraya uyandılar
Zincir markette akılalmaz görüntü

Yine zincir market yine mide bulandıran görüntüler
Metin Şentürk laiklik bildirisine ateş püskürdü: Utanmıyor musunuz?

Metin Şentürk laiklik bildirisine ateş püskürdü: Utanmıyor musunuz?
Murat Yıldırım'ı zorlayan bayılma sahnesi! Partnerini kaldıramadı

Ünlü oyuncuyu zorlayan sahne! Defalarca denedi, sonunda dayanamadı
Görüntü Türkiye'den! Sabah bu manzaraya uyandılar

Görüntü Türkiye'den! Sabah bu esrarengiz manzaraya uyandılar
İftar vakti kanlı saldırı! Son nefesinde katillerinin ismini verdi

İftar vakti kanlı saldırı! Son nefesinde katillerinin ismini verdi
Otobüste köpekli yolcu krizi! 'Savcıyım, polis benim emrimde' deyip tehditler yağdırdı

"Polis benim emrimde" deyip otobüste tehditler yağdırdı